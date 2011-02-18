Поліція перейшла на бік демонстрантів у Лівії

Антиурядові демонстранти взяли під свій повний контроль третє за кількістю жителів лівійське місто Аль-Байда. За даними Reuters, про це повідомили одразу дві організації лівійських дисидентів.

Згідно з цими даними, влада режиму Муаммара Каддафі в місті припинилася після того, як місцева поліція перейшла на сторону протестувальників.

Приводом для такої поведінки поліцейських стала поява в місті невідомих "найманців" - озброєних людей з інших країн Африки, які з граничною жорстокістю взялися за придушення масових виступів лівійців. Демонстранти і поліція змогли очистити від них місто після тривалих зіткнень.

У сервісі мікроблогів Twitter очевидці пишуть, що поліція почала переходити на бік народу ще в двох містах - Марджі та Дерні, зазначає Лента.ру. Крім того, не припиняються масові акції противників режиму і в місті Бенгазі - другому за кількістю жителів.

Тим часом повідомлень про протести в столиці Лівії - Тріполі - поки немає. Це місто вважається оплотом Каддафі: більшість його мешканців підтримують свого лідера.

Протести в Лівії почалися 17 лютого, коли опозиція оголосила там "День гніву". У результаті подальших зіткнень загинули, за деякими даними, кілька десятків людей. Сотні одержали поранення. Муаммар Каддафі беззмінно очолює Лівію з 1969 року.