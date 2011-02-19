В Дрездені поліція розганяла зіткнення сльозогоном і водометами

У Дрездені на мітингу неонацистів, присвяченому 66-м роковинам масованого бомбардування міста авіацією союзників, відбулися зіткнення з групою супротивників ультраправих.

Як передає Німецька хвиля, для того, щоб не допустити масових бійок між неонацистами і лівими, місцевій поліції довелося застосувати сльозогін і водомети.

Представники місцевої поліції уточнили, що в масових акціях у Дрездені візьмуть участь до 20 тисяч осіб; близько 4 тисяч з них - неонацисти, інші - їхні супротивники. Щоб уникнути зіткнення між двома групами на вулицях Дрездена чергують близько 5 тисяч поліцейських. За деякими даними, кілька учасників маніфестацій затримано.

Мітинг неонацистів 19 лютого 2011 року приурочений до 66-х роковин масованого бомбардування Дрездена авіацією союзників. Німецькі ультраправі вважаючи роковини бомбардування "днем пам`яті"; в ході мітингу, санкцію на який дала влада, скандують ксенофобські гасла.

З метою зриву акції неонацистів до Дрездена прибули прихильники руху Лівої партії Німеччини, активісти правозахисних і антифашистських рухів.

Варто нагадати, що рік тому аналогічну акцію ультраправих було фактично зірвано. 13 лютого 2010 року понад 15 тисяч жителів Дрездена вишикувалися живим ланцюгом і зірвали жалобну ходу неонацистів з нагоди 65-річчя бомбардувань міста.