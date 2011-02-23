Клюєв: до Лівії вилетить перший спецрейс

Міністерство оборони та Міністерство надзвичайних ситуацій 23 лютого, забезпечать спеціальний авіарейс за маршрутом Київ-Тріполі-Київ для евакуації українських громадян з Лівії.

Про це журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі урядовця.

За його словами, механізми евакуації погоджені на засіданні робочої групи, яка покликана оперативно вирішувати питання щодо забезпечення безпеки громадян України на території держав Північної Африки і Близького Сходу.

А.КЛЮЄВ повідомив, що кількість громадян, які висловлюють бажання повернутися з Лівії до України, змінюється в режимі реального часу, тому подальша необхідність у додаткових авіарейсах визначатиметься, виходячи з оперативної інформації МЗС України та Посольства України в Лівії.

Перший віце-прем`єр-міністр України заявив, що відповідні міністерства і відомства готові зустріти українських громадян в аеропорту “Бориспіль” і, в разі необхідності, тимчасово розмістити їх у Києві, а також доставити за місцем проживання в інші регіони України.

У свою чергу, МЗС України буде забезпечувати складання списків громадян на евакуацію, їх збір та безпечну посадку на літак в Лівії, зазначив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменту преси та інформації Міністерства оборони України, для проведення операції з евакуації громадян України з території Лівії підготовлено військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних Сил Збройних сил України. Сьогодні вдень Іл-76МД здійснив переліт з місця постійного базування до військового майданчику аеропорту “Бориспіль”, дозаправився пальним, екіпаж пройшов митні процедури і перебуває у готовності до вильоту у Лівію.

За даними МЗС, станом на вечір 21 лютого готовність виїхати в Україну підтвердили близько 170 громадян України, які проживають та працюють в цій країні, а також члени сімей співробітників Посольства України в Лівії.

Однак пізніше МЗС повідомило, що через введення у Тріполі комендантської години опрацьовує можливість перельоту першого евакуаційного літака до Лівії завтра, 23 лютого.