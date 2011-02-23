Берлусконі і Каддафі обговорили ситуацію

Прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі і лідер лівійської революції Муаммар Каддафі у вівторок увечері в телефонній розмові обговорили ситуацію в Лівії, повідомляє РІА "Новости".

Як ідеться в повідомленні урядового палацу Кіджі, під час телефонної розмови, яка тривала 20 хвилин і відбулася після звернення Каддафі до лівійського народу, італійський прем`єр знов заявив про необхідність мирного врегулювання конфлікту, щоб відвернути ризик громадянської війни.

Берлусконі також категорично спростував заяву Каддафі про те, що Італія надала зброю і ракети маніфестантам в Бенгазі. Зі свого боку лівійський лідер заявив Берлусконі, що в країні "все гаразд" і що правду про події в Лівії розповідають лівійські ЗМІ.

Італійський уряд у вівторок на спеціальному засіданні обговорив ситуацію в Лівії, де були висловлені побоювання, що через останні події в Лівії на Апенніни можуть прибути 200-300 тисяч іммігрантів з цієї північноафриканської країни.