Велика Британія пред`явила звинувачення у вбивстві Литвиненка

Королівська прокурорська служба Великої Британії пред`явила звинувачення російському бізнесменові Андрію Луговому у вбивстві екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка шляхом отруєння, заявив глава відомства Кен Макдональд, повідомляє РІА Новости

"Сьогодні я ухвалив рішення, що докази, надані нам поліцією, достатні для того, щоб пред`явити Андрію Луговому звинувачення у вбивстві Олександра Литвиненка шляхом навмисного отруєння", - оголосив Макдональд у вівторок у Лондоні.

"23 листопада 2006 Олександр Литвиненко помер в лондонській лікарні від сильного радіоактивного зараження. Вважають, що в його організм потрапила летальна доза полонія-210", - сказав глава Королівської прокурорської служби.

Він нагадав, що під час хвороби Литвиненка Столична поліція Лондона почала розслідування інциденту, яке продовжилося після його смерті.

"Серед тих, хто привернув увагу поліції, був російський громадянин Андрій Луговий", - сказав Макдональд.

В кінці січня поліція передала матеріали слідства в Королівську прокурорську службу, щоб ми могли ухвалити рішення, чи будуть пред`явлені звинувачення комусь, хто міг бути причетний до цієї справи", - нагадав він.

За його словами, фахівці антитерористичного підрозділу Королівської прокурорської служби проаналізували матеріали справи, а також розпорядилися провести додаткове поліцейське розслідування, яке зараз завершилося, і проконсультувалися з директором Служби.

Макдональд повідомив також, що тепер Велика Британія вимагатиме екстрадиції Лугового з Росії для проведення над ним суду у справі про вбивство Литвиненка.

Макдональд упевнений, що "слідство у даній справі представлятиме великий суспільний інтерес".

"Тому я розпорядився, щоб юристи Королівської прокурорської служби зробили негайні кроки для швидкої екстрадиції Лугового з Росії в Сполучене Королівство, щоб йому офіційно було пред`явлено звинувачення у вбивстві і незабаром після цього він з`явився у суді в Лондоні за цей особливо тяжкий злочин", - підкреслив Макдональд.

В той же час Генеральна прокуратура Росії виключає можливість екстрадиції бізнесмена Андрія Лугового.

"За Конституцією РФ російські громадяни не можуть бути видані зарубіжним країнам для здійснення над ними правосуддя, а Луговий є громадянином Росії", - заявило РІА Новости джерело в Генпрокуратурі.

Він відзначив, що останнім часом бізнесмен постійно проживав на території Росії, де проводити слідчі дії можуть тільки російські правоохоронні органи.