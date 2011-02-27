Міністр: Росії треба переозброїти Чорноморський флот

Росія і Україна мають намір підписати нову угоду щодо переозброєння Чорноморського флоту, повідомив журналістам у Владивостоці міністр оборони РФ Анатолій Сердюков.

"Ми насправді обговорюємо це питання, ми намагаємося сформулювати нові положення цієї угоди", - сказав Сердюков.

Голова Міноборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, у свою чергу, наголосив, що проблем з переозброєнням ЧФ немає тільки тому, що це питання викладене в угоді від 1996 року про умови базування флоту на Україні. "Ми діємо в рамках цього договору, все інше - це предмет переговорів", - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

А.Сердюков погодився з цим, зауваживши лише, що угода є, тільки читають її сторони по-різному. Саме тому, за його словами, і назріла необхідність підписання нових документів.

Згідно з чинними угодами, переозброєння ЧФ можливе з відома України, зазначає РІА "Новости".

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Росії супроводжує свого українського колегу Михайла ЄЖЕЛЯ, який з четверга перебуває в Росії з робочим візитом. Сьогодні Сердюков і Єжель, прибувши до Владивостока з Камчатки, побувають на борту ракетного крейсера "Варяг" і заслухають доповідь командувача Східним військовим округом. Міністри оглянуть мікрорайон "Снігова падь", де будується житло для військовослужбовців округу.