Султан зняв двох міністрів і підвищив стипендії

Султан Омана Кабус бен Саїд провів зміни в уряді, провів реформу пенсійного забезпечення і підвищив стипендії студентам, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеву газету "Аль-Ватан".

У середині лютого в м.Маскаті пройшла масова мирна демонстрація з вимогами змін у сферах політики, економіки, освіти. За даними оманських ЗМІ, демонстранти - переважно, молодь - провели "мирний зелений марш" у районі міністерств. Вони несли гасла на підтримку султана і закликали до проведення реформ, боротьби з корупцією, контролю за зростанням цін, захисту споживачів, вдосконалення системи освіти, розширення повноважень консультативної Ради - Шури.

Султан призначив двох нових міністрів: міністра туризму і міністра освіти. Останнє відомство очолила жінка. Кілька міністрів змінили свої посади в кабінеті. Декретом султана в Омані застований незалежний Департамент захисту споживача, поставлено питання про створення в країні споживчих кооперативів, понижено відсоток щомісячних відрахувань до пенсійного фонду, введені пенсійні доплати на житло, електрику і воду.

Студентам підвищені стипендії в сумах від 65 до 234 доларів залежно від районів мешкання.