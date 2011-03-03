Молдова і Придністров'я звинуватили одна одну в провокації

Делегації Молдови і Придністров`я в Об`єднаній контрольній комісії (ОКК) на засіданні комісії звинуватили одна одну в провокаційних діях під час інциденту 2 березня в передмісті Дубоссар, повідомили РІА Новости в прес-центрі ОКК.

За версією молдавської делегації, придністровська міліція в середу силою розігнала учасників заходів вшанування загиблих у збройному конфлікті 1992 року, образила державний прапор Молдавії і затримала двох осіб, призначивши кожному по сім діб позбавлення волі. При цьому співголова ОКК, керівник молдавської делегації Іван Солоненко звинуватив миротворців у незграбності, зажадав від влади Придністров`я негайно звільнити затриманих і вибачитися за образу прапора Молдови.

Після оприлюднення заяви делегація Молдови залишила засідання ОКК.

За версією придністровської делегації, 2 березня біля Дубоссарської ГЕС на лівому березі Дністра зібралася група 30-40 осіб, серед яких 7-8 співробітників молдавської поліції в цивільному. Присутні мали намір пройти під прапором Молдови через територію мікрорайону Коржево, який перебуває під юрисдикцією Придністров`я. Оскільки мітинг-хода не був санкціонований, співробітники міліції зажадали припинити його, після чого затримали двох організаторів, які вчинили "злісну непокору працівникам міліції, при цьому порушували громадський порядок, намагалися спровокувати масові безлади".

У прес-центрі ОКК повідомили, що проведення чергового засідання контрольної комісії, запланованого на наступний четвер, нині під великим питанням.