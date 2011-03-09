У Каїрі в зіткненнях мусульман і християн загинули шестеро людей

Щонайменше, шестеро осіб загинули під час сутичок між мусульманами і християнами в столиці Єгипту, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на офіційного представника лікарні.

За його словами, сутички почалися у середу вночі і тривали чотири години. Учасники бійки використовували палиці і ножі.

Сутички виникли після того, як декілька тисяч християн мітингували в центрі Каїра проти недавнього підпалу церкви. Християни, які вважають, що за підпалом стоять мусульмани, перекрили одне з головних шосе у місті, підпалювали автомобілі.

За попередніми даними, всі загиблі – християни.