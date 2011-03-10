За рік жертвами терактів у Росії стали 410 осіб

У 2010 році жертвами терактів у Росії стали 410 оcіб. Про це заявив в інтерв`ю "Российской газете" представник Національного антитерористичного комітету Євген Потапов.

За його словами, серед загиблих - 119 цивільних осіб, решта - співробітники силових структур, державні і громадські діячі.

Потапов також заявив, що всі "гучні" теракти, здійснені в Росії в 2010 році, розкриті. Серед таких він назвав вибухи в московському метро, на ринку у Владикавказі, на Баксанській ГЕС. Натомість повідомляється, що вбито 375 бойовиків, більше 600 - затримані.