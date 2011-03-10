За рік жертвами терактів у Росії стали 410 осіб
00:36, 10 березня 2011Світ
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Дані Національного комітету
У 2010 році жертвами терактів у Росії стали 410 оcіб. Про це заявив в інтерв`ю "Российской газете" представник Національного антитерористичного комітету Євген Потапов.
За його словами, серед загиблих - 119 цивільних осіб, решта - співробітники силових структур, державні і громадські діячі.
Потапов також заявив, що всі "гучні" теракти, здійснені в Росії в 2010 році, розкриті. Серед таких він назвав вибухи в московському метро, на ринку у Владикавказі, на Баксанській ГЕС. Натомість повідомляється, що вбито 375 бойовиків, більше 600 - затримані.
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