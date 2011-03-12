Сили Каддафі наступають на місто Місрата на заході Лівії

Урядові сили, вірні Муамару Каддафі, прямують у бік міста Мірсата на заході країни, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

Місрата - третє за величиною місто Лівії, розташоване в західній частині країни за 210 кілометрів від столиці Тріполі. Це останнє місто, контрольоване повстанцями на заході Лівії.

За даними телеканалу, сили Каддафі зараз на відстані десяти кілометрів від Місрати. Повстанці готуються до оборони.

Раніше в результаті запеклих боїв під контроль урядових військ перейшов стратегічно важливий нафтовий порт Рас-ель-Ануф на сході країни.

З 15 лютого в Лівії триває народне повстання проти Муамара Каддафі, який править у країні більше 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний Каддафі захід і схід, де опозиція створила тимчасовий орган правління - Національну раду.