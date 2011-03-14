Вітер виносить радіоактивні викиди з території Японії в океан
00:17, 14 березня 2011Світ
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Напрямок змінився на "сприятливий"
Вітер в районі лиха від землетрусу і цунамі на північному сході Японії дме у бік океану і виносить з території Японії всі радіоактивні викиди АЕС, повідомляє Reuters з посиланням на дані японського Метеорологічного агентства.
"Згідно з прогнозами, цієї ночі вітер продовжиться в західному напрямі, де немає житлових місць", - наводить слова представника метеоагентства РІА "Новости".
Раніше напрям вітру був південним, що викликало занепокоєння з огляду на повідомлення про викид певної кількості радіоактивних речовин з аварійної АЕС "Фукусима-1". Влада запевнила, що загрози для життя людей немає. Вітер відіграє ключову роль під час забруднення атмосфери радіацією, зазначають метеорологи.
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