Японія попросила США про допомогу

Японія звернулася до США з проханням про допомогу в охолодженні реакторів аварійних АЕС, повідомив на прес-брифінгу в понеділок голова Комісії з ядерної регламентації Грегорі Яцко.

"Японія попросила США про додаткове устаткування, необхідне для охолодження реакторів", - наводить його слова РІА "Новости".

Він повідомив, що США тісно працюють із своїми міжнародними партнерами щодо питань надання допомоги Японії, і визнав, що ситуація на АЕС залишається достатньо серйозною. Раніше представники адміністрації США повідомляли, що американські фахівці надають допомогу японцям у подоланні наслідків аварії.

У понеділок глава МАГАТЕ Юкіо Амано сказав, що Японія звернулася до Агентства з аналогічним проханням, що й до США.

На АЕС "Фукусима-1" і "Фукусима-2" після землетрусу був введений надзвичайний режим через вихід з ладу систем охолодження. На "Фукусимі-1" фахівцям вдалося вивести частину газу, що скупчився в захисній оболонці реактора, усунувши загрозу її руйнування. Проте 12 березня на цій АЕС стався вибух, постраждали четверо людей. Була оголошена евакуація в радіусі 20 кілометрів. У понеділок вибух стався на третьому енергоблоці цієї ж станції.

Японським енергетикам поки не вдається подолати ситуацію, робота йде із змінним успіхом. Після відтоку охолоджувальної рідини з другого реактора, технікам вдалося частково занурити паливні збірки у воду, проте пізніше агентство Кіодо повідомило, що паливні стрижні знов оголені. У понеділок генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано заявив про високу ймовірність плавлення паливних збірок на всіх трьох реакторах АЕС "Фукусима-1".