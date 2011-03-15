Саудівська Аравія евакуювала своїх студентів з Бахрейну

Влада Саудівської Аравії евакуювали своїх студентів з сусіднього Бахрейну, де в понеділок почалося введення армійських частин Ради співдружності держав Перської Затоки, повідомляє кореспондент РІА “Новости”.

Наказ вивезти всіх саудівських студентів дав губернатор провінції Аш-Шаркійя, яку з сусіднім Бахрейном сполучає 25-кілометровий міст імені короля Фахда. "Все 200 саудівських студентів, які навчаються в Університеті Бахрейну були автобусами перевезені до Даммам, де більшість з них розміщені в готель", - сказав аташе з культури посольства Саудівської Аравії.

Вчора вранці до Бахрейну прибули більше 1 тисячі військових з Саудівської Аравії, направлених Радою співпраці арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). "Це не саудівські частини, а об`єднаний військовий контингент 6 країн, які входять до Співдружності. Введення сил безпеки Ради було викликане проханням влади Бахрейну", - пише саудівська газета "Ер-Ріяд".

Військовослужбовці Саудівської Аравії входять до об`єднаних сил швидкого реагування країн Затоки "Щит півострова", створених 1986 року. У складі об`єднаних сил близько 22 тисяч військовослужбовців, які базуються в саудівському місті Хафр аль-Бутин біля кордону з Кувейтом.

Про свій намір направити свої частини в охоплене протестами королівство, також заявили офіційні особи Об`єднаних Арабських Еміратів.

До складу РСАДПЗ входять Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівська Аравія. Ці країни ведуть багатобічну економічну інтеграцію.

Місяць тому в Бахрейні почалися багатотисячні акції протесту шиїтської опозиції. Протестуючі, більшість з яких мусульмани-шиїти, які становлять 75% населення Бахрейну, вимагають більших прав і впливу в країні, якою керують мусульмани-сунніти. У зіткненнях з поліцією загинули семеро людей, сотні дістали поранення. Бахрейнські маніфестанти обіцяють розширити масштаб акцій протесту з вимогою відправити у відставку уряд.