Прем`єр Японії просить закрити вікна в радіусі 30 км від АЕС

Через пожежу на четвертому блоці АЕС "Фукусима-1" стався викид радіації, сказав прем`єр-міністр Наото Кан в екстреному телезверненні до народу: "Через вибухи водню й пожежі на четвертому блоці АЕС "Фукусима-1" стався витік радіації. Залишається небезпека ще більшого витоку. У зв`язку з цим я звертаюся до населення, евакуйованого з районів в радіусі 20 кілометрів від станції, не перетинати меж зони. Ті, хто живе в радіусі від 20 до 30 кілометрів від станції, прохання не виходити на вулицю, закрити вікна і двері", - наводить його слова РІА "Новости".