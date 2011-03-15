G8 не змогла домовитися про доцільність військового втручання у Лівії

Представники держав Великої вісімки не змогли дійти спільного рішення щодо доцільності військового втручання у події в Лівії. Про це журналістам 15 березня заявив міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

За його словами, думки представників країн G8 розділилися. Також А.ЖЮППЕ поки не зміг переконати всіх дипломатів в необхідності заборони польотів над територією Лівії, на якій наполягає Франція. З вимогою закрити повітряний простір Лівії ввечері у суботу, 12 березня, також виступила Ліга арабських держав (ЛАД). Питання про припинення польотів має вирішити Рада безпеки ООН.

Північноатлантичний альянс називає заборону польотів необхідною умовою для того, щоб уможливити військове втручання в події, що відбувається в Лівії. Крім того, якщо польоти заборонять, полковник Муаммар КАДДАФІ не зможе ані залишити країну, ані використати проти повстанців військово-повітряні сили.

Щодо М.КАДДАФІ, його родичів і осіб з найближчого оточення вже введено санкції Ради безпеки ООН і ЄС. Вони не можуть залишити країну. М.КАДДАФІ також заборонено в`їзд до країн Євросоюзу і до Росії.

Заворушення у Лівії тривають вже місяць. За цей час вони переросли у повномасштабну громадянську війну. На бік супротивників М.КАДДАФІ перейшла частину діючої армії і поліції, але сили, які може мати у своєму розпорядженні полковник, за оцінками фахівців, перевершують сили супротивників. Альтернативний уряд в Бенгазі - Національну перехідну раду (НПР) - вже визнано легітимним низкою іноземних держав. У країні тривають бої за ключові населені пункти, зокрема, війська М.КАДДАФІ перебувають на приступах до Бенгазі.