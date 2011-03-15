У Бахрейні оголосили надзвичайний стан

Державне телебачення Бахрейну повідомило про введення надзвичайного стану в країні на три місяці, передає Бі-Бі-Сі.

Напередодні підрозділи армії Саудівської Аравії увійшли на територію Бахрейну після того, як королівська сім`я Бахрейну звернулася по допомогу для боротьби з масовими протестами шиїтського населення.

Оглядачі зазначають, що вперше арабська держава звернулася по військову допомогу для боротьби з хвилею масових протестів, що захлеснула арабський світ.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові акції в Бахрейні тривають із середини лютого.

Шиїти, що знаходяться в більшості в Бахрейні, раніше вимагали рівних прав із суннітською меншістю, яка утримує владу в цьому арабському королівстві, зміни абсолютної монархії на конституційну й відставки прем`єр-міністра.

Пізніше три радикальних шиїтських угрупування створили коаліцію з метою повалення монархії.

Бахрейн - один із союзників США в Перській затоці. В країні знаходиться база 5-го флоту США.