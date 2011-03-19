Москва висловлює жаль щодо збройної акції в Лівії

У Москві з жалем сприйняли збройну акцію ВПС кількох країн у Лівії, що "робиться з посиланням на квапливо прийняту резолюцію 1973 СБ ООН", заявив у суботу офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

"Знову настійно закликаємо як всі лівійські сторони, так і учасників військової операції зробити все для недопущення страждань мирного цивільного населення, швидкого припинення вогню і насильства", - зазначається в його заяві на сайті відомства.

Раніше повідомлялося, що відправлено у відставку Посла Росії в Лівії. Газета "Московские новости" уточнює, що Чамова звільнили за кілька годин до голосування РБ ООН про військову операцію в Лівії. Джерело газети зазначило, що Чамов був некомпетентний і "неадекватно уявляв собі інтереси Росії в лівійському конфлікті".