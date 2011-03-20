Каддафі називає Барака Обаму своїм сином

Муаммар Каддафі надіслав листи президентам Франції та США, передає Associated Press. У своєму зверненні він називає голову Білого дому "нашим сином, благородним Бараком Хуссейном Обамою".

"Як я говорив раніше, навіть якщо б, пробач мене Господи, почалася війна між Лівією і Америкою, ти залишився б моїм сином, і я все одно любив би тебе, - цитує РосБизнесКонсалтинг. - Я не хочу змінювати твій образ, який я створив... Зі мною всі люди Лівії, готові померти, навіть жінки і діти. Ми боремося ні з чим іншим, як з "Аль-Каїдою" - і якби ти виявив, що вони зайняли міста в США військовою силою, скажи мені, що б ти зробив?" - питає в листі лівійський лідер.

Натомість у листах до французького президента Ніколя Саркозі, британського прем`єр-міністра Девіда Кемерона і генерального секретаря Організації Об`єднаних Націй Пан Гі Муна М.Каддафі дотримується іншого тону. Він пише: "Лівія не належить вам. Лівія для лівійців. Резолюція Ради Безпеки ООН неповноцінна, бо порушує право будь-якої країни мати внутрішні справи. Це жахливий утиск, жорстока агресія".

На думку М.Каддафі, коаліція "ніколи не мала права на втручання в наші внутрішні справи". "Хто дав вам таке право?" - цікавиться лідер Джамахірії. - "Ви шкодуватимете про це, якщо посмієте вдертися на лівійську територію. Наша країна - це не ваша країна. Ми не можемо випустити жодної кулі проти власних людей", - уклав М.Каддафі.

Тим часом війська Каддафі завдали артилерійських ударів по м. Бенгазі, де розташовані основні сили опозиції країни. Як повідомляє телеканал Al-Jazeera, використовується також бронетехніка. Таким чином, урядові війська продовжили наступ на Бенгазі, де опозиція заснувала тимчасову адміністрацію, незважаючи на військову операцію коаліції західних країн.

МЗС Лівії заявив, що відмовляється від визнання резолюції ООН про припинення вогню і закриття повітряного простору над країною, оскільки західні держави самі її порушили, повідомляє Agence France-Presse.