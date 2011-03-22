У Каїрі горить будинок МВС

У столиці Єгипту Каїрі горить одна з будівель комплексу Міністерства внутрішніх справ (МВС), передає Reuters.

За словами джерела агентства, пожежа може бути пов`язана із страйком працівників правоохоронних органів, які вимагають підвищення зарплати і поліпшення умов праці. "Швидше за все, це пов`язано з акцією протесту, проте горить не сам будинок МВС", - додав представник єгипетського відомства.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежу поки не вдається згасити. Крім того, повідомляється, що вже є мінімум один постраждалий.

Представники правоохоронних органів почали розслідування.

Демонстрації співробітників поліції, зазначає РосБізнесКонсалтинг, пройшли сьогодні в кількох містах і провінціях Єгипту. Зокрема, в провінції Шаркія під час подібної демонстрації армія мусила відкрити стрільбу в повітря. За деякими даними, під час акцій протесту легкі поранення одержали троє поліцейських.