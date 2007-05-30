Росія і Молдавія готують сепаратну угоду по Придністров`ю?

Москва може зберегти і узаконити в тій або іншій формі свою військову присутність в Придністров`ї, а молдавське вино може повернутися до Росії вже цього літа. Це відбудеться, якщо виправдається активно обговорювана молдавською опозицією і владою Придністров`я, але офіційно не підтверджена Кишиневом і Москвою інформація про підписання 10 червня на саміті СНД в Петербурзі нової угоди по Придністров`ю, що наразі готується, пише «Нєзавісімая газета» з посиланням на дані західних ЗМІ.

Як повідомило днями видаване в Бельгії і присвячене проблемам європолітики і європарламентаризму видання EU Observer, угоду буде підписано «мимохідь», про що Євросоюз, який має статус спостерігача на переговорах із врегулювання придністровського конфлікту, поінформують post faсtum. Неназване джерело, близьке до молдавського уряду, підтвердило НГ цю інформацію. І повідомило, що документ, крім особливого статусу Придністровського регіону, передбачає збереження в Молдавії російської військової присутності на найближче десятиліття.

Якщо президент Молдавії Володимир Воронін в ході зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіном в Санкт-Петербурзі дійсно підпише другий «план Козака» – угоду про врегулювання придністровського конфлікту, яку молдавський лідер в 2003 році відмовився підписати в останню мить, – тоді, як зауважило «НГ» джерело в МЗС РФ, платою за компроміс з боку Москви може стати зняття блокади на експорт до Росії молдавського алкоголю. Для Кишинева це дуже важливо, оскільки російське винне вето істотно підірвало економіку маленької республіки.