37 громадян України вивезли з Лівії на територію Тунісу

37 громадян України були сьогодні евакуйовані з Лівії.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ в посольстві України у Москві, передбачається, що з туніського острова Джерба громадяни України сьогодні пізно ввечері разом з евакуйованими громадянами інших країн будуть доставлені до Москви літаком МНС Росії.

У МЗС РФ, у свою чергу, відзначили, що відомство забезпечило евакуацію громадян РФ, України та інших країн СНД.

«30 березня в рамках триваючої евакуації російських громадян, які виявили бажання покинути Лівію, автоколоною Посольства Росії з Тріполі на туніську територію вивезені 107 осіб, включаючи 48 співвітчизників і 59 громадян Білорусі, Таджикистану, Узбекистану, України і Болгарії», - йдеться у повідомленні департаменту інформації і друку МЗС РФ.

Також, за повідомленням МЗС РФ, гуманітарну операцію забезпечують Посольства Росії в Тріполі і Тунісі. У той же час, в МЗС Росії заявили, що в координації по дипломатичних каналах зі столицями країн, що здійснюють військову операцію в Лівії, вдалося забезпечити всі необхідні заходи для безпечного і безперешкодного проходження колони лівійською територією.

Довідка УНІАН. З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М. КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують збройні сили повстанців.

У зв`язку з військовими діями з території Лівії було евакуйовано вже понад 400 громадян України.

Вчора, 29 березня, керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ заявив, що на сьогодні встановлено зв`язок з 700 громадянами України в Лівії, з яких близько 150 виявили бажання залишити територію цієї країни. За його словами, з цих 150 українців 35 громадян звернулися з проханням забезпечити їх термінову евакуацію.