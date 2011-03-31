Гроші "Східного партнерства" можуть передати Північній Африці

Європарламент не погодиться на перенаправлення коштів, призначених на реалізацію проектів у рамках ініціативи «Східне партнерство», на збільшення допомоги державам Північної Африки.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив депутат Європарламенту від Польщі (Європейська народна партія і польська провладна партія «Громадянська платформа») Яцек ПРОТАСЕВИЧ.

Він відзначив, що голосування з цього питання відбудеться наступного тижня. При цьому дві провідні партії Європарламенту підтримують позицію, що не можна збільшувати фінансування сусідів Євросюзу на півдні за рахунок держав на східному кордоні. «Ми підтримуємо збільшення допомоги державам Африки, але не за рахунок наших східних сусідів», - наголосив депутат.

Я.ПРОТАСЕВИЧ назвав великим той шанс, що Європарламент підтримає таку позицію «великою більшістю», в результаті чого виконавчі органі Європейського Союзу не зможуть піти всупереч волі євродепутатів.

Він нагадав, що на програму Політики сусідства ЄС, складовою якої є «Східне партерство», до кінця 2013 року для усіх сусідів Євросоюзу зарезервовано близько 5,7 млрд. євро.