Тіла загиблих в районі АЕС неможливо ховати через радіацію

Загроза радіації не дозволяє зібрати і поховати близько тисячі тіл людей, які загинули від землетрусу та цунамі 11 березня в районі АЕС "Фукусіма-1", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на японське агентство Кіодо.

"Після смерті людей їх тіла зазнали сильної дії радіації", - повідомив агентству співрозмовник у поліції.

Інформацію частково підтверджують експерти, які зафіксували наявність підвищеного рівня радіації в тілі загиблого в селищі Окума за п`ять кілометрів від аварійної АЕС. Поки місцева влада вирішує, що робити з радіоактивними тілами загиблих. Є побоювання, що співробітники поліції, лікарі та родичі, які приходять на впізнання в моргах, можуть зазнати опромінювання.