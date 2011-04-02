50 людей загинули в ДТП за участю бензовоза

У Нігерії 50 чоловік стали жертвами дорожньо-транспортної пригоди за участю бензовоза.

Як передає РІА «Новости», бензовоз врізався в автомобілі, що стояли на поліцейському блокпості. Інцидент стався в населеному пункті Нарабі на межі нігерійських провінцій Плато і Баучі.

Внаслідок зіткнення бензовоз перекинувся, не менше 20 автомобілів зайнялися внаслідок займання цистерни бензовоза.

"Бензовоз наїхав на колону автомобілів біля КПП в Нарібі і впав на бік, пальне розлилося і зайнялося. За нашими даними, загинуло близько 50 чоловік", - повідомив представник служби дорожньої безпеки Харуна Ліконг АЛБАШІ.

Причина ДТП не уточнюється. Поліція веде розслідування.