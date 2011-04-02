Повстанці в Лівії потрапили під авіаудар коаліції

Один із літаків сил коаліції, покликаних забезпечувати виконання заборони на польоти над Лівією, завдав удару по автоколоні повстанців.

Колона з п`яти автомобілів, у складі яких була машина швидкої допомоги, рухалася по дорозі з міста Брега в Адждабію.

НАТО розслідує інформацію про авіаудар в Лівії, в результаті якого загинули принаймні 10 повстанців.

"НАТО дуже серйозно ставиться до повідомлень про вбивства мирних жителів і піклується про захист цивільних осіб, - заявили Бі-бі-сі в НАТО. - У нас немає точної інформації про цю подію, проте, якщо хтось відкриває вогонь по наших літаках, у них є право захищати себе".

Один з літаків альянсу відкрив вогонь по конвою з п`яти автомобілів повстанців. Причиною атаки став постріл із зенітного знаряддя.

Агентство Reuters цитує одного з повстанців, який стверджує, що постріл був зроблений прихильником Каддафі, що "затесався" в їх ряди.