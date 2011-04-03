Обама готується зробити заяву про висунення на другий термін

Президент Барак Обама готується зробити офіційну заяву про своє висунення на другий президентський термін, повідомляє АР.

Представники демократичної партії, посвячені в наміри президента, повідомили агентство, що в найближчий тиждень Обама надасть Федеральній виборчій комісії необхідні папери для свого переобрання. Джерела просили не розкривати їх, поки документи не будуть подані.

Цей довгоочікуваний, хай і формальний крок, дозволить Обамі почати кампанію зі збору коштів на в Чікаго. Минулого тижня Обама вже отримав собі на підтримку 1,5 мільйонів доларів на зборі засобів в Нью-Йорку, а в найближчі тижні він займеться збором грошей на свою виборчу кампанію в Чікаго, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско

Під час виборчої кампанії 2008 року Барак Обама зібрав $750 мільйонів, нагадує агентство.

Газета.ру