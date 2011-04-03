Обама готується зробити заяву про висунення на другий термін
Збирають папери
Президент Барак Обама готується зробити офіційну заяву про своє висунення на другий президентський термін, повідомляє АР.
Представники демократичної партії, посвячені в наміри президента, повідомили агентство, що в найближчий тиждень Обама надасть Федеральній виборчій комісії необхідні папери для свого переобрання. Джерела просили не розкривати їх, поки документи не будуть подані.
Цей довгоочікуваний, хай і формальний крок, дозволить Обамі почати кампанію зі збору коштів на в Чікаго. Минулого тижня Обама вже отримав собі на підтримку 1,5 мільйонів доларів на зборі засобів в Нью-Йорку, а в найближчі тижні він займеться збором грошей на свою виборчу кампанію в Чікаго, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско
Під час виборчої кампанії 2008 року Барак Обама зібрав $750 мільйонів, нагадує агентство.