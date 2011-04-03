Точаться бої за головне місто Кот д'Івуара

Бої за Абіджан, головне місто Кот д`Івуара, не вщухають третю добу. Війська, які підтримують Уаттару (офіційна столиця Ямусукро з 1 квітня в їх руках), намагаються захопити ключові об`єкти в місті - президентський палац і державну телестанцію. Проте сили Гбагбо чинять запеклий опір.

Абіджанці через жорстокі бої не можуть залишати помешкання, запаси продовольства вичерпуються, а в деяких районах відключають електрику.

1 квітня миротворцям ООН вдалося без бою зайняти розташований поблизу Абіджана найбільший аеропорт після того, як начальник охорони аеропорту перейшов на бік обраного президента. Ще раніше підтримувати чинного президента країни Лорана Гбагбо відмовився начальник штабу його військ.

Світова спільнота визнала перемогу Уаттари на президентських виборах в грудні минулого року. Гбагбо, проте, відмовився передати владу.