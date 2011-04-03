Жертвами двох вибухів у Пакистані стали більше 40 людей

42 людини загинули в результаті подвійного теракту в суфійському храмі в місті Дера Газі Хан (Dera Ghazi Khan) на сході Пакистану, повідомляє Associated Press. Поранення одержали від 70 до 100 людей.

Вибухи сталися один за іншим, в неділю вдень, коли в мечеті було багато людей. Віруючі прийшли вклонитися мощам святого, похованого на території храму.

За однією з версій, теракт здійснили представники радикального суннітського угруповання Лашкар-е-Джхангві, яке виступає за очищення Пакистану від інших гілок ісламу. Відомо, що представники цього угруповання співпрацюють з Талібаном і Аль-Каїдой. Про відповідальність за ці вибухи заявив і сам Талібан, зазначивши, що так намагається стримати антитерористичні операції урядових сил на північному заході країни.

Теракти в Дера Газі Хан трапляються нерідко, зауважує Лента.ру. Переважно атак зазнають шиїти і адепти суфійської течії в ісламі, які стають жертвами радикальних суннітів.