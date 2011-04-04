На "Фукусімі-1" в радіоактивну воду додали барвник

У резервуар другого енергоблоку японської АЕС "Фукусіма-1" додали барвник для виявлення місця витоку радіоактивної води. Таке рішення ухвалило керівництво оператора аварійної станції Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). Як зазначили представники компанії, загалом у резервуар додано 13 кг порошку, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство Kyodo.

Напередодні стало відомо, що фахівцям TEPCO не вдається зупинити витік радіоактивної води з тріщини в технічному резервуарі, розташованому поблизу другого реактора АЕС. Заливати тріщину бетоном припинили - суміш досі не твердне, і вода продовжує витікати в море. Тепер TEPCO почала закачувати в тріщину полімерний розчин, який має поглинати воду.

Витік води, зараженої радіоактивними речовинами, був виявлений 2 квітня 2011 р. в шахті силових кабелів, неподалік водозабору другого реактора. Прилади показали, що рівень радіації в районі шахти становить 1 тис. мілізівертів на годину.