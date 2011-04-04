Обама зібрався на другий термін

Президент Сполучених Штатів Америки Барак ОБАМА заявляє про намір вдруге балотуватися в Президенти США.

Про це повідомляє телеканал Euronews з посиланням на офіційний сайт Б.ОБАМИ.

"Ми відкриваємо офіси і починаємо обговорювати з тими, хто підтримує нас, який шлях приведе нас до перемоги. 2012 рік починається зараз", – цитує Euronews відеоролик, розміщений на сайті.

Після подачі заявки на участь у президентських перегонах у Федеральну комісію США з виборів Б.ОБАМА почне збір коштів на свою передвиборчу кампанію.

Як вважають експерти, для висунення своєї кандидатури й участі у виборах Б.ОБАМА зможе зібрати безпрецедентну суму в один мільярд доларів.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх виборах Президента США, які відбулися 4 листопада 2008 року, перемогу здобув представник Демократичної партії Б.ОБАМА. Б.ОБАМА став 44-м Президентом країни.

Остаточно новий Президент США був вибраний 15 грудня 2008 року на засіданні Колегії виборців.

Термін каденції Президента США становить 4 роки.