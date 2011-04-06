Лівійські повстанці атакують консульство Туреччини

На будівлю генерального консульства Туреччини в Бенгазі почався напад агресивно налаштованого натовпу демонстрантів через те, що країна НАТО Туреччина опирається порушенню ембарго на постачання озброєнь до Лівії.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, близько 400 чоловік із зброєю і ножами спробували штурмувати дипломатичну місію на знак протесту проти заяви прем`єр-міністра Тайіпа ЕРДОГАНА про категоричну відмову Анкари озброювати повстанців.

«Припинення вогню та організація гуманітарних коридорів в Лівії повинні стати пріоритетним завданням для світової спільноти», - таку думку висловив держміністр Туреччини з переговорів з Євросоюзом Егемен БАГИШ, який перебуває у французькій столиці.

За його словами, «нині Туреччина робить кроки, щоб, насамперед, зупинити кровопролиття». Е.БАГИШ повідомив, що турецьке керівництво підтримує постійний контакт з Муамаром КАДДАФІ і його оточенням.

«Наш прем`єр-міністр Тайіп ЕРДОГАН неодноразово розмовляв з КАДДАФІ по телефону», - зазначив він.

Представник Анкари підкреслив, що його країна для арабських країн, які переживають тяжкі часи, являє приклад мирного поєднання ісламу і демократії за західним зразком.