Брат загиблого президента Польші не виключає версії замаху

Лідер опозиційної партії «Право і справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ вважає, що польські власті мають занадто мало інформації, аби остаточно виключити можливість спеціально влаштованої катастрофи літака Ту-154 під Смоленськом, яка забрала життя Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав у програмі «Fakty po Faktach» на телеканалі TVN.

«Не кажу, що замах був, а лише що є занадто мало матеріалу, аби сказати щось остаточно. Не можна цього виключити, не можна підтвердити. Є великий знак запитання у ключовій справі: чому цей літак розбився?”, - сказав він Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Він відзначив, що не бачить помилки польських пілотів, які зійшли на безпечну висоту прийняття рішення про посадку 100 м, на якій пролунала команда «Відходимо» (яка підтверджує, що пілоти не мали наміру посадити літак - УНІАН).

За словами брата-близнюка загиблого Президента, власне після того «щось сталося», що призвело до катастрофи.

За даними Я.КАЧИНСЬКОГО, генерала Анджея Бласіка насправді не було у кабіні пілотів в останні хвилини польоту, як вказують передані росіянами стенограми розмов пілотів.

Він назвав «скандальною провокацією» січневий рапорт МАК, у якому вина за авіакатастрофу покладена на польських пілотів, яких нібито змушував посадити літак «п’яний» А.Бласік, виконуючи завдання Президента.

Я.КАЧИНСЬКИЙ відзначив, що мав би більшу довіру до матеріалів російського розслідування, якби у ньому брали безпосередню участь польські слідчі, зауваживши, що поляки досі не мають оригіналів „чорних скриньок” польського літака Ту-154.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура минулого тижня виключила версію спеціально організованого замаху на життя Президента Л.Качинського, який загинув в авіакатастрофі під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року.