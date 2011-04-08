Ситуація на «Фукусімі» через землетрус не погіршилася

Сильний землетрус, який стався в Японії у четвер увечері, не погіршив обстановку на пошкодженій АЕС «Фукусима-1», змін в радіаційному фоні не відмічено, процес заповнення реакторів водою не був перерваний. Про це заявило МАГАТЕ з посиланням на дані японського агентства з атомної енергетики (NISA).

«NISA підтверджує, що ситуація на «Фукусімі» не погіршилися. Закачування води і азоту в реактори №1, №2 і №3 у зв`язку із землетрусом перервана не була», - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.