Ще на одній АЕС в Японії стався витік радіоактивної води
08:03, 08 квітня 2011Світ
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Вчорашній землетрус не минувся без сліду
Витік радіоактивної води зафіксований на АЕС в місті Онагава на північному сході Японії, повідомляє Reuters.
За даними оператора станції - компанії TEPCO - причиною витоку став черговий землетрус магнітудою 7,4, який стався вчора біля берегів Японії, проте зміни радіоактивного фону на території АЕС не зафіксовано.
Вода просочилася з басейнів з відпрацьованим паливом, розташованих на першому і другому реакторах.
Раніше повідомлялося, що на АЕС в Онагаве відключилося зовнішнє електропостачання.
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