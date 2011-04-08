Ще на одній АЕС в Японії стався витік радіоактивної води

Витік радіоактивної води зафіксований на АЕС в місті Онагава на північному сході Японії, повідомляє Reuters.

За даними оператора станції - компанії TEPCO - причиною витоку став черговий землетрус магнітудою 7,4, який стався вчора біля берегів Японії, проте зміни радіоактивного фону на території АЕС не зафіксовано.

Вода просочилася з басейнів з відпрацьованим паливом, розташованих на першому і другому реакторах.

Раніше повідомлялося, що на АЕС в Онагаве відключилося зовнішнє електропостачання.