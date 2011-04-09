Ан-124 доставлять у Японію гігантські насоси для охолодження реакторів

Гігантські насоси для охолодження ректорів на АЕС "Фукусіма-1" будуть доставлені із США до Японії літаками Ан-124 "Руслан", повідомляє Associated Press.

Літаки, які приземлилися 8 квітня в Атланті та Лос-Анджелесі, мають доставити до Японії насоси, проведені компанією Putzmeister, вага якого перевищує 86 тонн. Гігантський насос встановлений на 26-колісній автоплатформі. Завдяки "механічній руці", довжина якої перевищує 60 метрів, насос дозволяє охолоджувати реактори, помпуючи воду зверху. Насос оснащений дистанційним керуванням, його роботу можна контролювати з відстані більше трьох кілометрів.

Виліт літаків з устаткуванням намічений на ранок суботи, 9 квітня, за місцевим часом. Ан-124 доставлять вантаж у токійський аеропорт Наріта.

Насоси, які відправляють із США, можуть застосовуватися не тільки для охолодження реакторів, а й бетонування аварійних енергоблоків. Саме насоси Putzmeister, повідомляє Associated Press, використовувалися для заливки бетоном Чорнобильської АЕС після катастрофи 1986 року.

31 березня компанія Putzmeister вже відправила один з насосів свого виробництва - меншої потужності - до Японії з Німеччини. Його також доставили з Штутгарта в Токіо на борту Ан-124. Тоді повідомлялося, що транспортування насосів з ФРН і США доручені російській авіакомпанії "Волга-Дніпро".

На АЕС "Фукусіма-1" в результаті сильного землетрусу і цунамі, що сталися 11 березня, вийшла з ладу автоматична система охолодження реакторів. На АЕС сталися кілька вибухів, радіаційний фон навколо станції значно перевищив норми. Ліквідувати наслідки аварії компанії TEPCO - оператору "Фукусіми-1" - поки не вдається, нагадує Лента.ру.