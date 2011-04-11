Радник Обами проведе три дні з арабськими лідерами

Том Донілон - радник президента США з національної безпеки - вирушає сьогодні в триденну поїздку країнами Аравійського півострова, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що в програмі візиту, зокрема, - переговори з королем Саудівської Аравії Абдулою і керівництвом Об`єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Обговорюватиметься ситуація в близькосхідному регіоні, багато країн якого охоплені протестами.

Саудівська Аравія і ОАЕ в березні ввели війська до сусіднього Бахрейну - на прохання уряду цієї країни, який зіткнувся з масовими акціями протесту. США неоднозначно відреагували на ці дії своїх союзників.