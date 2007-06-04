Іран: американська ПРО в Європі – жарт року

Заява США про те, що елементи протиракетної оборони (ПРО) в Європі є захистом від можливого ракетного нападу з боку Тегерана, не можна сприймати серйозно, заявив в неділю секретар Вищої ради національної безпеки (ВРНБ) Ірану Алі Ларіджані.

"В даний час американці багато говорять про ці свої жарти... Розміщення протиракетної системи США в Європі для протидії іранським ракетам - це жарт року", - сказав Ларіджані іранському офіційному інформагентству ІРНА.

"Радіус дії ракет Ірану взагалі не досягає Європи, і сумнівно, що вони (американці) цього не знають", - додав секретар ВРНБ.

За його словами, Європа є для Тегерана крупним торговим партнером, а США заявами про розміщення елементів своїй ПРО в Східній Європі переслідують інші цілі.

"Заяви американців є пропагандою, якою вони хочуть відвернути громадську думку від своїх дійсних цілей і практичних дій", - відзначив Ларіджані.

Нагадаємо, що плани США припускають розміщення десяти ракет-перехоплювачів на території Польщі, та радарів системи ПРО – у Чехії. Як стверджують американці, вони роблять це для захисту від можливого ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон зараховує, зокрема, Північну Корею і Іран.

РІА новини