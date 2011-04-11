Вибух в мінському метро: МНС евакуює потерпілих

В результаті вибуху на станції мінського метро "Жовтнева" є постраждалі, повідомив РІА "Новости" очевидець. Не менше десяти людей, яких вивели на вулицю, були в крові, їх розсаджують в машини "швидкої допомоги", розповів він. МНС поки не має в своєму розпорядженні інформації з приводу потерпілих. За свідченням очевидців, з підземного переходу станції йде чорний дим, люди вискакують в розірваному одязі, деякі - без взуття. Багато переляканих.

Білоруське агентство БелТА з посиланням на очевидців повідомляє, що вибух на "Жовтневій" міг призвести до обвалення конструкцій.