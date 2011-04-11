Лукашенко підтвердив, що при вибуху в метро загинули 11 людей

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключив, що вибух в мінському метро організований "ззовні", але вимагає перевірити всі військові склади з боєприпасами, повідомляє РІА "Новости". Лукашенко повідомив, що при вибуху у понеділок в мінському метро загинули 11 чоловік, близько 100 звернулися по меддопомогу.

"Я не виключаю, що нам могли цей "подарунок" завезти ззовні. Але нам треба подивитися і в себе", - заявив президент на нараді у зв`язку з вибухом. "Ви повинні реально перевірити всі склади на наявність боєприпасів і вибухівки, чи все на місці і чи скрізь належним чином охороняється", - звернувся президент до міністра оборони.