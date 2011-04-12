Арештованому екс-президентові дали виступити по телебаченню

Арештований екс-президент Кот-д`Івуару Лоран Гбагбо закликав своїх прихильників припинити збройну боротьбу.

Відеозвернення Гбагбо було показане по місцевому телебаченню.

Поки незрозуміло, хто затримав екс-президента, зауважує Радіо Свобода, який, програвши вибори в листопаді минулого року, відмовлявся передати владу своєму суперникові Аласану Уаттарі. Представник екс-президента заявив, що він здався французьким солдатам. Франція, проте, це заперечує, стверджуючи, що Гбагбо затримали сили Уаттари.

Держсекретар США Хілларі Клінтон і Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон вітали затримання Гбагбо і закликали до національного примирення в Кот-д`Івуарі.

Водночас міністр оборони Франції Жерар Лонге заявив, що обраний президент Кот-д`Івуару Алассан Уаттара не дав гарантій, що після здачі свого суперника Лорана Гбагбо проводитиме політику примирення.