Путін буде радий вступу України до Євросоюзу

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН позитивно ставиться до вступу України до Європейського Союзу.

Про це В.ПУТІН сказав у інтерв`ю журналістам друкованих засобів масової інформації з країн – членів «Групи восьми», розміщеному на його офіційному сайті.

Відповідаючи на запитання чи «Можете ви прийняти вступ України до Європейського Союзу? Як Ви до цього поставитеся?», В.ПУТІН відповів: «Позитивно».

Він зазначив, що Росія виступає за зміцнення Європейського Союзу. «Ми жодного разу, якщо ви помітили, нічого недоброго не сказали щодо цього процесу. Я не знаю тільки, наскільки сам Європейський Союз готовий прийняти нових членів, у тому числі й розширитися за рахунок України, але це вже не наша проблема», - сказав він.

В.ПУТІН сказав, що наскільки він собі уявляє, йдеться про розширення за рахунок країн Південної Європи, в основному - деяких балканських країн, які ще не є членами Євросоюзу. «А Україна - це держава з 45-мільйонним населенням, з великими економічними і політичними, як ми бачимо, проблемами. Тому, якщо колись до цього дійде, ми нічого проти не маємо», - додав він.

За словами В.ПУТІНА, його дуже дивує якась провокаційна дискусія з приводу інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

«Коли ми говоримо про створення Єдиного економічного простору, скажімо: Росія, Україна, Білорусь, Казахстан. І ось починають говорити із цього приводу: "Україна розвиватиметься у бік Європи або у бік Росії". А хто-небудь подумав про те, що між Росією і ЄС є домовленість про створення чотирьох спільних просторів знову ж таки у сфері економіки, безпеки, в гуманітарній сфері», - сказав він.

За словами президента РФ, якщо Росія з Європою створює якісь спільні правила гри, і в той же час Росія створює з Україною, Білоруссю і Казахстаном теж спільні правила гри, то чи не означає це, що відбувається якась гармонізація на євразійському просторі. «І чи не означає це, що на якомусь етапі розвитку та ж Україна скаже: ну все, спасибі, а зараз у мене склалися особливі преференції й особливі відносини вже винятково на європейському напряму, і ми збираємося стати кандидатом або навіть членом ЄС. Це навіть покращує цей процес, підвищує шанси насправді», - вважає В.ПУТІН.