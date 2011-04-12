Медведєв: я Путіна давно знаю

Президент Росії Дмитро Медведєв напередодні візиту до Китаю дав інтерв`ю китайському телебаченню, в якому, зокрема, заявив, що найближчим часом ухвалить, чи балотуватиметься на другий термін в 2012 році.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, Медведєв зазначив, що хоча в нього і прем`єр-міністра Володимира Путіна спільне завдання - добитися процвітання Росії, обидва політики, можливо, по-різному бачать методи і способи досягнення цього процвітання, але "це і є демократія, це і є конкуренція".

"У нас сьогодні різні позиції, різні ролі... Це, природно, наклало свій відбиток і на мої відносини з моїм колегою... так само, коли я працював в уряді, а президентом був Володимир Путін, ситуація була дзеркальна - це нормально", - сказав Медведєв.

Він схарактеризував свої відносини з Путіном як теплі і дружні. "У нас дружні, дуже теплі, товариські відносини, які сформувалися за останні 20 років. Це великий період, зокрема в моєму житті... Я Путіна знаю практично півжиття, це чимало", - зазначив Медведєв.