Названо всіх загиблих у теракті в мінському метро (список)

5 жінок і 7 чоловіків, всі громадяни Білорусі

Закінчилося впізнання всіх 12 загиблих від терористичного акту на станції "Жовтнева" мінського метро, список загиблих оприлюднив Мінський міськвиконком. Станом на 12.00 12 квітня загинули п`ятеро жінок і сім чоловіків: Соловйова Ольга Едуардівна, 1983 р.н., м. Барановичі Захаркова Тетяна Ігорівна, 1968 р.н., м. Мінськ Шагойко Ганна Вікторівна, 1954 р.н., м. Мінськ Абражей Наталя Валентинівна, 1966 р.н., м. Мінськ Пікулик Галина Іванівна, м. Мінськ Наркевич Анатолій Володимирович, 1959 р.н., м. Мінськ Парфунцев Олександр Євгенович, 1954 р.н., м. Мінськ Каптюх Роман Васильович, 1990 р.н., м. Мінськ Сeрбаєв Сергій Володимирович, 1988 р.н., Мінська обл., смт Правдинський Климець Юрій Олександрович, 1987 р.н., м. Мінськ Бакан Віталій Сергійович, 1977 р.н., Мінська обл. Герасимчик Сергій Анатолійович, 1993 р.н., м. Мінськ

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