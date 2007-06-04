Лідер Придністров`я зустрівся з послом України в Молдові

Президент невизнаної Придністровської республіки Ігор Смирнов заявив, що відновлення переговорів щодо придністровського врегулювання поки що неможливе, повідомили РІА Новостив його прес-службі.

"Наразі відновлювати діалог я вважаю обманом і світової спільноти, і країн-гарантів (Росія і Україна), і народу Молдови, і народу Придністров`я", - сказав він на зустрічі з послом України в Молдавії Сергієм Пирожковим.

"Не може йти діалог при такому економічному тискові", - підкреслив придністровський лідер, маючи на увазі можливе введення з 1 липня Молдовою нових митних правил імпорту до Придністров`я.

"На мою думку, необхідна координація діяльності України з Російською Федерацією та ПМР на всіх рівнях", - зазначив він. При цьому виходити можна з положень Меморандуму 1997 року, від якого Придністров`я не відмовлялося, додав Смирнов.

Переговори у форматі "п`ять плюс два" (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ, США і Євросоюз) були перервані наприкінці лютого 2006 року, після того, як їх залишила молдавська делегація, звинувативши придністровських партнерів у непоступливості. Тирасполь наполягає на попередньому підписанні всіма учасниками переговорів так званого транзитного протоколу, що гарантує Придністров`ю самостійну зовнішньоторговельну діяльність.