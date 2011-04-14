Лівійські повстанці одержали протитанкові ракети

Представник Лівії звинуватив Катар у постачаннях повстанцям протитанкових ракет Milan, які виробляє французька компанія Euromissile, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Таку заяву на прес-конференції в Тріполі зробив заступник міністра закордонних справ Лівії Халед Каїм. Катар, заявив він, також направив до Бенгазі - міста, де зосереджені основні сили повстанців, - військових радників.

Командувач військами повстанців Абдель-Фаттах Юніс також кілька днів тому повідомляв, що Катар направив до Бенгазі військових інструкторів, які повинні навчити опозиціонерів поводитися з протитанковими ракетами і іншою зброєю.

Milan (Missile d`Infanterie Leger Antichar) - переносна протитанкова ракета виробництва Euromissile, різні модифікації якої є на озброєнні як у Європі, так і в інших країнах світу. Такі є і у Каддафі, угода про їх постачання була підписана Лівією і Францією в 2007 році.

Зі свого боку представники опозиційної Національної перехідної ради в Бенгазі 13 квітня оголосили, що ведуть переговори про постачання зброї "з рядом дружніх країн", повідомляє Reuters.

При цьому Франція - одна з країн, що визнали легітимність Нацради, поки постачати зброю не планує. Про це 13 квітня заявив президент Франції Ніколя Саркозі після зустрічі з главою британського уряду Девідом Кемероном. За словами Саркозі, постачати зброю до Бенгазі немає потреби, оскільки "перехідна рада не має проблем з тим, щоб знайти потрібну їй зброю і друзів, здатних навчити зі зброєю поводитися".