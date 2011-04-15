Вітренко полетіла до Лівії боротися з НАТО

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталя Вітренко вилетіла до Тріполі, повідомляється на сайті ПСПУ.

Лідер ПСПУ запрошена на міжнародну конференцію. Головна мета конференції, яка проводиться в рамках руху "Руки геть від Лівії!" "виробити пропозиції щодо мирного врегулювання лівійського конфлікту, припинити агресію проти суверенної держави Лівії з боку США і НАТО".

Сьогодні вранці Наталя Вітренко і заступник голови ПСПУ Володимир Марченко прибули до Тунісу, а звідти до столиці Лівії.