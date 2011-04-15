Вітренко полетіла до Лівії боротися з НАТО
22:27, 15 квітня 2011Світ
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Повідомляє ПСПУ
Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталя Вітренко вилетіла до Тріполі, повідомляється на сайті ПСПУ.
Лідер ПСПУ запрошена на міжнародну конференцію. Головна мета конференції, яка проводиться в рамках руху "Руки геть від Лівії!" "виробити пропозиції щодо мирного врегулювання лівійського конфлікту, припинити агресію проти суверенної держави Лівії з боку США і НАТО".
Сьогодні вранці Наталя Вітренко і заступник голови ПСПУ Володимир Марченко прибули до Тунісу, а звідти до столиці Лівії.
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