Вітренко полетіла до Лівії боротися з НАТО

22:27, 15 квітня 2011
Світ
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Повідомляє ПСПУ  

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталя Вітренко вилетіла до Тріполі, повідомляється на сайті ПСПУ.

Лідер ПСПУ запрошена на міжнародну конференцію. Головна мета конференції, яка проводиться в рамках руху "Руки геть від Лівії!" "виробити пропозиції щодо мирного врегулювання лівійського конфлікту, припинити агресію проти суверенної держави Лівії з боку США і НАТО".

Сьогодні вранці Наталя Вітренко і заступник голови ПСПУ Володимир Марченко прибули до Тунісу, а звідти до столиці Лівії.

 

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