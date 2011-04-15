Путін закликав не збуджуватися через вибори

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, як лідер правлячої партії "Єдина Росія", попросив единоросів не говорити про майбутні президентські вибори, а зосередитися на поточній роботі і майбутній думській кампанії.

Досі головною інтригою майбутніх президентських виборів залишається питання про те, хто - президент Дмитро Медведєв чи прем`єр Володимир Путін - балотуватиметься на посаду голови держави, зазначає РІА "Новости". Вони обидва неодноразово заявляли, що не виключають своєї участі. При цьому деякі політики і політологи вважають, що на вибори можуть піти і обидва.

"Що стосується президентської виборчої кампанії, прошу вас про це не говорити, з цього приводу не збуджуватися, це ще наступного року буде, треба всім працювати на своїх місцях. Що стосується думської передвиборної кампанії, то вона фактично вже почалася", - сказав Путін у п`ятницю на зустрічі з керівництвом партії.

Учора заступник секретаря президії генеральної ради партії Юрій Шувалов заявив, що Путін є для "Єдиної Росії" пріоритетним кандидатом на президентських виборах 2012 року, і позиція партії полягає в тому, щоб на виборах орієнтуватися на свого лідера.