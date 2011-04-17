У Китаї град зруйнував 6 тисяч будинків

Щонайменше 158 тис. осіб постраждали від сильного граду, що обрушився на місто Аньшунь провінції Гуйчжоу (Південно-західний Китай)16 квітня.

Як передають Вести.Ru, в результаті граду, що тривав кілька годин, у місті, а також у прилеглих до нього селищах зруйновано в цілому понад 6 тис. житлових будинків.

Від удару стихії постраждали 8,27 тис. гектарів сільськогосподарських угідь. Прямі економічні збитки від того, що сталося, оцінюються у 80,9 млн. юанів (12,5 млн. дол.).