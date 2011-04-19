Янукович сподівається на саміт «Східного партнерства»

Україна сподівається на результативність саміту «Східного партнерства», який відбудеться у вересні в Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що другий саміт учасників «Східного партнерства» ставить перед собою амбітні рішення, і Україна сподівається, що вони будуть ухвалені.

«Україна братиме активну участь в підготовці і проведенні саміту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива «Східне партнерство» була започаткована в травні 2009 року на саміті в Празі. Вона передбачає співробітництво ЄС із країнами - східними сусідами ЄС. Учасниками програми, окрім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Програма передбачає як розширення двостороннього співробітництва з країнами-сусідами, так і багатостороннє співробітництво з реалізації проектів у різних сферах між ЄС і країнами-партнерами.

На сьогодні фінансування програм «Східного партнерства» визначено в 600 млн. євро до 2014 року.